Дональд с Меланией Трамп и индейка Кукуруза приняли участие в традиционной церемонии в Белом доме

25.11.2020, 14:32, Разное

Уже в начале следующего года Дональд и Мелания Трамп покинут стены Белого дома и их места займут Джо и Джилл Байден. Однако у президента и первой леди еще осталась парочка официальных дел: вчера Мелания встречала ель, которая украсит Голубую комнату в резиденции, а сегодня она уже вместе с мужем Дональдом приняла участие в церемонии помилования индейки в честь Дня благодарения. Он будет отмечаться в Америке уже завтра, 26 ноября.

В этом году счастье выпало на долю индейки по кличке Кукуруза из штата Айова, которая должна была украсить собой чей-нибудь праздничный стол, но оказалась сначала в 5-звездочном отеле Willard InterContinental Hotel в Вашингтоне, а затем – на приеме в Розовом саду Белого дома, где была помилована президентом и получила титул “национальной индейки”. Кроме того, Дональд назвал Кукурузу “настоящей красоткой и счастливицей” и вместе с Меланией пожелал ей “очень долгой, счастливой и запоминающейся жизни”. Миленько!

В связи с ограничениями Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми в этот раз на церемонии присутствовать не смогли, но также встретились с Кукурузой отдельно и опубликовали несколько снимков в Instagram.

Отметим, что данная традиция берет начало в 1947 году, а особенную популярность и размах приобрела в период правления Джорджа Буша, в 1989-м, – тогда он велел устроить специальный кастинг индюшек, а победительниц отбора перевозить в Вашингтон на частном самолете и селить в дорогой отель. В канун Дня благодарения президенту США представляют двух самых достойных представительниц конкурса и затем отправляют их доживать свой век в заповедник.