 

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

25.11.2020, 14:26, Разное

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу назвал округа региона с самым большим количеством зараженных, выявленных за минувшие сутки. Общее число заболевших за день впервые за долгое время превысило тысячу человек.

Коронавирусом в Московской области заразились 1005 человек. Большинство из них – в Красногорске и Королеве – 78 и 61 новый случай соответственно. Напряженная ситуация также наблюдается в Шаховской, где заболели 59 человек, и в Клину – там прирост инфицированных составил 58 человек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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