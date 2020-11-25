В Кремле отреагировали на слухи о “внебрачной дочери” Путина

25.11.2020, 14:26, Разное

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает о Светлане Кривоногих, которой приписывают роман с Владимиром Путиным. Женщина якобы владеет элитной недвижимостью в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

По данным издания “Проект”, Кривоногих родила президенту дочь. Авторы материала утверждают, что, согласно экспертизе центра визуального анализа, девушка на 70% похожа на президента. При этом журналисты отказались показать ее фото по этическим соображениям.

“Меня спрашивали об этой фамилии (Кривоногих – Прим.ред.), я никогда об этом не слышал, ничего не знаю”, – приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, что Владимир Путин редко рассказывает о личной жизни. В беседе с журналистами президент объяснил, что не готов показывать свою семью из соображений безопасности. Политик добавил, что люди голосуют на выборах за него, а не за его родных.

Известно, что у российского лидера есть внуки. Владимир Путин очень любит их и называют “маленькими сладкими детишками”. В свой день рождения президент получил от них рисунки и поделки.