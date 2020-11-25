Учёные доказали эффективность сухофруктов

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25.11.2020, 14:24, Разное

Зарубежные учёные доказали, что люди, предпочитающие сушёные фрукты, отличаются отменным здоровьем. Эффективность сухофруктов оправдана тем, что с ними в организм поступает много полезных веществ.
Исследователи Пенсильванского университета и Школы здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса, выяснили у более 25 тысяч пациентов об их суточном рационе, включая сухофрукты. Была собрана информация о специальной диете участников, им измерили артериальное давление, окружность талии и даже индекс массы тела (ИМТ).

Оказалось, что люди, в рационе которых присутствовали сухофрукты, придерживались системы здорового питания, отличались низким ИМТ и стабильным кровяным давлением. Получается, что витамины и минералы, присутствующие в сушёных фруктах, помогают человеку быть более здоровым.

Однако эксперты отметили, что добровольцы в дни употребления сухофруктов добавляли в пищу больше калорий, чем обычно. В рационе присутствовали углеводы, пищевые волокна и полиненасыщенные жиры. Поэтому учёные советуют любителям “сушки” следить за количеством калорий.



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