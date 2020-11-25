 

Режиссер Герман-младший сообщил о смерти звезды «Мажора-3» Светланы Обидиной

25.11.2020, 14:24, Разное

В соцсети Facebook Алексей Герман-младший рассказал печальную новость – на 46-том году жизни скончалась звезда «Мажора-3» Светлана Обидина. Режиссер признался, что совсем недавно вспоминал об этой актрисе.
По словам Германа-младшего, он не знает, коронавирус это или нет, но «мрут и мрут все вокруг». Кинорежиссера страшит тот факт, что во время пандемии ушло много талантливых людей. Происходящее он описал одним маленьким, но точным русским словом «беда». Алексей Герман-младший считает, что это «печально, трагически обыденно и страшно».

В комментариях пользователи выразили соболезнования семье и близким Светланы Обидиной. Многие отметили, что актрисе сериала «Улицы разбитых фонарей-2» всего 45 лет, она была «совсем молодая». Один из комментаторов рассказала, что режиссеру удалось интуитивно почувствовать беду. В тот момент никто, кроме родных людей не знал, что актрисы уже нет в живых. И именно в этот момент Герман-младший вспомнил о звезде сериала «Мажор-3». При этом пользователь отметила, что история с артисткой «непрозрачная и страшная», а коронавирус этому поспособствовал.



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