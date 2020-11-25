 

Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной

25.11.2020, 14:24, Разное

51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной. Единственное, что надела артистка обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.
По словам Дженнифер Лопес в начале следующего года она представить собственную линейку средст, предназначенных для по ухода за кожей лица и тела. По данному случаю знаменитость поделилась в Instagram откровенным роликом, снятым с целью продвижения бренда. Авторами ролика выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые сотрудничают со многими артистами.

На видео Дженнифер Лопес демонстрирует свое тело с различных ракурсов. На ее руке находилось шикарное кольцо, которое на помолвку преподнес ей избранник Алекс Родригес. Образ артистки дополнил макияж, выполненный в нюдовых тонах. Поклонники отметили, что знаменитость для своих лет выглядит потрясающе. В лозунге ее бренда говорится, что у красоты нет срока годности.

По словам Лопес, создание косметического бренда является ее многолетней мечтой. К слову, она уже имеет опыт ведения бизнеса. У актрисы есть модный бренд, под которым выпускается одежда, аксессуары, парфюм.



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