Сбросим маски: эксперт рассказал, как и когда надо их менять

25.11.2020, 14:22, Разное



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Крис Джонсон рассказал, на что нужно обращать внимание, чтобы понять, что вам нужна новая тканевая маска.

«У новой, свежей, маски, с большей вероятностью будут более плотные волокна, поэтому она скорее сдержит проникновение частиц снаружи и удержит выдыхаемые вами частицы внутри», – рассказал он. Эксперт считает, что нужно взять за правило менять маску хотя бы один раз в сезон.

Как быстро изнашивается тканевая маска, зависит от разных факторов: материала, из которого она сделана, как часто ее носят и стирают. Маску точно нужно заменить, если в ней образовалась хотя бы небольшая дырка. Если маска просвечивается, когда через нее смотрят на источник света, то она, скорее всего, не годится для использования: ткань износилась либо изначально была непригодной. Признаком того, что маска приходит в негодность может быть растяжение ее эластичных ушных петель. Если маска не может плотно сидеть на лице, это утверждает о том, что она не может выполнять свою функцию, напоминает Джонсон.

Кому, как и когда следует носить маски

Ношение масок – эффективный способ профилактики COVID-19. Но они могут снизить риск заражения коронавирусом только при правильном использовании и соблюдении других правил предотвращения этой инфекции.

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Джонсон рекомендует носить с собой несколько масок. В холодное время года, когда маска быстрее промокает, это особенно актуально. Промокшая маска не защищает, через нее сложнее дышать, поэтому ее необходимо заменить на сухую.

Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали заявление, что тканевые маски защищают и тех, кто их носит, и окружающих. Исследования показывают, что риск заражения ниже, если маску регулярно стирать в горячей воде.