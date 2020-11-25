Скандалы: В Калининграде не взлюбили «Мажора»

25.11.2020, 14:14, Разное

Кто избил в местном ночном клубе актера Павла Прилучного

Павла Прилучного предположительно избил владелец клуба в Калининграде, куда актер приехал на съемки сериала «В клетке». По данным Telegram-каналов, звезда сериала «Мажор» получил серьезные травмы головы. Что стало причиной разногласий между мужчинами, пока неизвестно. О драке Павла Прилучного с владельцем ночного клуба полиции Калининграда стало известно 21 ноября, пишет Telegram-канал Mash. Согласно источнику, в дежурную часть позвонил аноним — он сообщил, что мужчины дрались в спортзале (в клубе, по информации, есть зал и даже гостиничные номера). Актер пришел в заведение вместе с тренером по боксу и водителем, чтобы отдохнуть после съемок второго сезона сериала «В клетке», где он играет главную роль и выступает продюсером.

После выяснения отношений актер якобы лег спать, но на утро все же решил съездить в местную больницу, где его обследовали под чужим именем. Затем Прилучный срочно вылетел в Москву в больницу им. Н. И. Пирогова.

Сообщается, что звезда сериала «Мажор» получил серьезные травмы головы. Врачи диагностировали у него переломы орбитальной кости и челюсти. Telegram-канал Baza приводит заключение дословно: «очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной». Mash пишет, что Прилучного прооперировали утром, во вторник, 24 ноября. Медики провели остеосинтез нижней челюсти и скул.

По данным телеканала РЕН ТВ, Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы 23 ноября. Он объяснил медикам, что ударился при падении. По информации «Пятого канала», на момент обращения в больницу актер был трезв.

В настоящий момент Прилучный находится в палате и идет на поправку. Что послужило причиной конфликта между мужчинами, пока неизвестно. По данным Life Shot, 34-летний владелец клуба «Завод» Владимир Семенов, с которым, предположительно, подрался Павел Прилучный, вышел на связь с полицией. Его ждет допрос.

Бизнес-партнер Семенова Виолетта рассказала Mash, что у мужчин могли быть какие-то договоренности.

Она предположила, что Прилучный не станет обвинять владельца ночного клуба в избиении.

«Написать в Instagram — это одно, а по факту что он будет делать — никто не знает. Кто знает? Для кого-то страшно, для кого-то нет. Представим, что есть человек какой-то, допустим, который подрался с ним. Мы не знаем, может, они договорились с ним на какие-то условия, как вариант. Всякое может быть. Почему вы думаете, что Прилучный будет именно кого-то обвинять в чем-то? Может быть, он выйдет и скажет: «Я упал, проснулся, все нормально», — сказала совладелица заведения.

В свою очередь агент актера заявила сайту kp.ru, что Прилучный готовит заявление в полицию. Издание отмечает, что причиной драки могло стать то, что Прилучный якобы заступился за пожилую женщину, за что и был жестоко избит. Подтверждения этой информации нет.

«Да, Павел действительно госпитализирован после нападения на него неизвестными, мы готовим заявление в полицию, — сообщила Екатерина Сычева. — Информация о состоянии здоровья Павла будет поступать только от его официальных представителей или от него лично».

По данным Telegram-каналов, историю избиения уже эксклюзивно продали одному телеканалу.

Алексей Шевелев