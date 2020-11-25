Санду заявила, что в первые недели после инаугурации встретится с президентами Украины и Румынии

25.11.2020, 14:12, Новости дня

Избранный президент Молдовы Майя Санду намерена сразу после инаугурации провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханиссом. Об этом она сказала на брифинге 25 ноября, который транслировался на ее странице в Facebook.

“В первые две недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоханниса. Также будет организована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским”, – сказала она.

По словам Санду, она “приложит все усилия”, чтобы Молдова имела хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%.