 

Синод Кипрской церкви признал украинских раскольников

25.11.2020, 14:02, Новости дня

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

«Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостомом, и решил не идти наперекор решению предстоятеля», – говорится в заявлении Кипрской церкви, передает РИА «Новости».

В то же время, «Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви».

Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру – Православную церковь Украины. При этом члены синода Кипрской православной церкви не знали о решении предстоятеля церкви архиепископа Хризостома признать раскольническую ПЦУ. После этого РПЦ прекратила поминовение главы Кипрской церкви.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. 



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