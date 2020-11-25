 

Самоходка для ВДВ «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

25.11.2020, 14:02, Новости дня

Авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка «Лотос», разработанная в ЦНИИточмаш (входит в Ростех) для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, успешно завершила приемо-сдаточные испытания, сообщили в Ростехе.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» завершил приемо-сдаточные испытания 120-миллиметрового перспективного самоходного артиллерийского орудия «Лотос» (индекс 2С42). Боевая машина для воздушно-десантных войск подтвердила соответствие заданным тактико-техническим характеристикам», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

2С42 «Лотос» разрабатывается в тандеме с новой артиллерийской машиной управления огнем «Завет-Д», при этом обе установки пройдут окончательные государственные испытания в этом году, а их серийное производство планируется начать в 2020 году, заключает издание.

Ранее Центральный НИИ точного машиностроения впервые продемонстрировал фото новейшей самоходки для ВДВ «Лотос».



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