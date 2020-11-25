 

Синоптик допустил отсутствие снега в грядущий Новый год

25.11.2020, 13:32, Разное

Российский метеоролог Евгений Тишковец допустил, что россияне встретят Новый год без снега. Всему виной – слишком теплая погода.

Тишковец пояснил, что синоптики ожидают превышение температурной нормы в декабре на 2-3 градуса. К началу праздников немного похолодает, но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы снежный покров сохранился. Однако эксперт подчеркнул, что пока делать прогнозы на Новый год преждевременно, сообщает Радио 1.



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