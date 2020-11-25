Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина

25.11.2020, 13:32, Разное

По словам эксперта, публичное послание будет предельно простым. Сергей Лавров скажет, что Россия поддерживает Александра Лукашенко и считает его легитимным президентом, а также осудит вмешательство западных стран во внутренние дела республики.

Однако у встречи есть двойной подтекст. Валерий Карбалевич уверен: это будет очередное предупреждение российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии не держит обещание, которые он дал в Сочи, – начать постепенный транзит власти.

Москва осталась недовольна тем, что Лукашенко не спешит выполнить свои обязательства. Глава государства так и не объявил даты референдума по Конституции и досрочных президентских выборов, сообщает издание “Солидарность”.

Карбалевич обратил внимание, что в последние недели Лукашенко стал чувствовать себя увереннее благодаря поддержке силового блока. Президент сменил риторику в адрес России. Так, во время выступления на “Гомсельмаше” он заявил, что не продаст предприятие россиянам.

Еще в августе-сентябре Александр Лукашенко такого себе не позволял. Россию он назвал ближайшим союзником. В Сочи он поблагодарил Путина за кредит в 1,5 миллиарда долларов, сравнив его со старшим братом.