 

Политолог о встрече Лаврова и Лукашенко: Очередное предупреждение Путина

25.11.2020, 13:32, Разное

По словам эксперта, публичное послание будет предельно простым. Сергей Лавров скажет, что Россия поддерживает Александра Лукашенко и считает его легитимным президентом, а также осудит вмешательство западных стран во внутренние дела республики.

Однако у встречи есть двойной подтекст. Валерий Карбалевич уверен: это будет очередное предупреждение российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии не держит обещание, которые он дал в Сочи, – начать постепенный транзит власти.

Москва осталась недовольна тем, что Лукашенко не спешит выполнить свои обязательства. Глава государства так и не объявил даты референдума по Конституции и досрочных президентских выборов, сообщает издание “Солидарность”.

Карбалевич обратил внимание, что в последние недели Лукашенко стал чувствовать себя увереннее благодаря поддержке силового блока. Президент сменил риторику в адрес России. Так, во время выступления на “Гомсельмаше” он заявил, что не продаст предприятие россиянам.

Еще в августе-сентябре Александр Лукашенко такого себе не позволял. Россию он назвал ближайшим союзником. В Сочи он поблагодарил Путина за кредит в 1,5 миллиарда долларов, сравнив его со старшим братом.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Учёные нашли простой способ избавления от седины

29.06 / СерпомПо: Самолет не вынесет двоих

05.11 / СМИ оценили наследство, которое получит сын Петросяна

26.09 / Бунт в ожидании второй волны

10.08 / Ева Грин требует гонорар за фильм, который так и не был снят: как это получилось

07.08 / Мнение: Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

28.07 / Слезы и споры: Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились с момента заявления о разводе

04.11 / Мнение: О загадочном происшествии с популярным блогером Живого Журнала

07.09 / Почему лимон для нашего организма менее кислый, чем мясо

25.11 / Дональд с Меланией Трамп и индейка Кукуруза приняли участие в традиционной церемонии в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска