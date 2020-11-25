 

Пресс Ольги Бузовой вызвал отвращение у пользователей Сети

25.11.2020, 13:30, Разное

Пресс известной российской ведущей и певицы Ольги Бузовой вызывал отвращение у пользователей сети. Его теледива продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова показала кадр, сделанный на съемочной площадке. Стилисты подобрали для ведущей бежевый костюм, укороченный черный топ и белые кроссовки. На шее артистки присутствовало массивное украшение, а волосы были заплетены в косу. Такой наряд позволил со всех сторон рассмотреть фигуру знаменитости.

Многие отметили, что за последнее время Ольга Бузова сильно похудела. Некоторые предположили, что теледива переборщила с «сушкой». Большая часть подписчиков посоветовала знаменитости не забывать есть и отдыхать.

Сейчас Ольга Бузова живет и работает в очень плотном графике. Кроме съемок в проекте «Дом-2», она еще участвует в шоу «Ледниковый период». Все свободное время после основной работы ведущая проводит на катке, репетируя новые постановки. В проекте Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Она признается, что этот вид спорта дается ей нелегко. Однако Бузова готова делать все, чтобы достигать высот и нравиться зрителям.



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