Илья Авербух попросил не путать «Ледниковый период» с «Давай поженимся!»

25.11.2020, 13:30, Разное

Многие поклонники шоу «Ледниковый период» уверены, что данный проект помогает звездам шоу-бизнеса обрести личное счастье. В интервью автор программы Илья Авербух заявил, что его задумку не стоит путать с «Давай поженимся!».

46-летнего фигуриста расстраивают и раздражат разговоры о том, что он стал «свахой». Все предположения о том, что «Ледниковый период» соединяет сердца, Илья Авербух считает «нечестными сплетнями». Ему грустно от того, что зрителей обманывают. Спортсмен попросил СМИ «не приплетать» к его шоу любовные отношения Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что актриса и фигурист несмотря на то, что их отношения зародились после участия в программе, познакомились в другом проекте. Также пишут о Анисиной и Джигурде, хотя, как отметил Авербух, к его проекту их роман не относится.

Фигурист подытожил, что на самом деле в «Ледниковом периоде» не было такого, чтобы «кто-то друг друга нашел». Он считает, если уж называют «свахой», то должна быть реальная свадьба участников ледового шоу. Если этого нет, то не нужно делать «вбросы».