Ученые из США рассказали о новом подходе к лечению гриппа, эффективном при COVID-19

25.11.2020, 13:30, Разное

Американские ученые, которые представляют Университет Пердью, рассказали о новом подходе к лечению вирусных инфекций гриппа. Этот метод может быть эффективным и при лечении таких патогенных инфекций как COVID-19 и ВИЧ.

В научном издании исследователи описали таргетную терапию против различных вирусов. Речь идет о препаратах, нацеленных только на инфицированные клетки и не наносящие вреда здоровым. Эксперты синтезировали молекулу путем соединения занамивира с динитрофенилом. В процессе исследования было установлено, что молекула способна одновременно подавить высвобождение различных вирусов из клетки, устранив как их, так и зараженные элементы.

В ходе эксперимента было установлено, что лабораторные грызуны, которые получили разовую дозу препарата, могли похвастаться устранением распространения штаммов вируса гриппа В и А. Ученые считают, что полученные результаты также могут быть эффективны для пациентов, у которых COVID-19, гепатит В или респираторно-синцитиальный вирус. Как отметил профессор химии Филип С. Лоу, была использована возможность проведения точечной доставки лекарственных препаратов к инфицированным гриппом клеткам.