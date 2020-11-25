Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Борис мне говорил, что у него до меня было три жены и четверо детей от них

25.11.2020, 13:18, Новости дня

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым и находилась рядом в момент его убийства, в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, что у Немцова до нее было три жены и четверо детей от них.

“Борис был со мной достаточно открыт. Он рассказывал мне о своей личной жизни, о детстве, о юности, о начале политической карьеры. Борис мне говорил, что у него до меня было три жены и четверо детей от них. И он о своих женах всегда говорит только хорошее. Никогда ничего плохого не слышала от него. Очень уважительно относился к бывшим женам. И к детям тоже”, – подчеркнула Дурицкая.

По ее словам, Немцов очень заботился о своих детях.

“Он часто с ними разговаривал по телефону, он поддерживал детей и был очень заботливым отцом. Он знакомил меня с детьми. С бывшими женами не знакомил. С Антоном мы иногда ужинали. С Диной единожды ходили на концерт. А Жанна часто приходила к нам в гости. У нас были хорошие отношения”, – отметила Дурицкая.

“Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь”. Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

Немцов был женат на Раисе Немцовой. С 1990-х годов они жили раздельно, но при это не были разведены. В 1984 году Немцова родила дочь Жанну. Также у Немцова два ребенка – Антон (1995) и Дина (2002) – от журналистки Екатерины Одинцовой. Помимо этого, в 2004 году секретарь Немцова Ирина Королева родила ему дочь Софию.

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность “учет и аудит”) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность “психология”). Занималась модельным бизнесом.

Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

В 2018 году приняла участие в конкурсе “Мисс Украина Вселенная”, получила титул третьей вице-мисс.

Сейчас, по словам Дурицкой, она ведет блог и пишет статьи о моде.