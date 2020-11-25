Газпром указал на новые возможности в падении рынка СПГ

25.11.2020, 13:08, Новости дня

Сложившаяся в 2020 году экономическая ситуация сказалась на долгосрочных перспективах отрасли сжиженного природного газа (СПГ), и спад активности в ней может дать новые ниши Газпрому в будущем, говорится в сообщении компании.

«Наблюдаемый спад активности может в долгосрочной перспективе привести к уменьшению прогнозируемых объемов предложения СПГ на мировом рынке и образованию дополнительной ниши для поставок газа Газпрома», – считают в компании, передает «Прайм».

В Газпроме отмечают, что в 2020 году в результате низкой конкурентоспособности поставок из США покупатели отказались от большого числа партий СПГ из страны. В связи с этим загрузка мощностей по сжижению газа в США летом была существенно ниже их проектной мощности. При этом сжиженный газ из США не может рассматриваться в качестве основы энергетической безопасности для крупных стран-потребителей газа и тем более целых региональных рынков, таких как европейский.

В компании подчеркнули, что РФ обладает достаточным ресурсным потенциалом для роста производства СПГ; вместе с тем, поставки газа в виде СПГ целесообразно использовать для диверсификации направлений экспорта и выхода на новые рынки сбыта, не обладающие возможностью его импорта по газопроводам.

Кроме того, Газпром ожидает снижения темпов роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы. «Темпы роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы могут значительно снизиться, а развитие этой отрасли в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого влияния на мировой рынок газа и деятельность Газпрома», – говорится в сообщении компании.

«Кризисные явления 2020 года привели к сокращению спроса и снижению цен на энергоносители, включая природный газ. В отрасли сланцевого газа негативные последствия коснулись прежде всего США, на которые приходится порядка 95% его мировой добычи. Согласно оценкам аналитиков, в ближайшие годы темпы роста добычи сланцевого газа в США могут значительно снизиться. Развитие производства газа из сланцев в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого влияния на мировой рынок газа и деятельность Газпрома», – указывает компания.

При этом для самого Газпрома добыча сланцевого газа не является перспективным направлением развития деятельности, так как он обеспечен доказанными запасами газа традиционных месторождений и видит его экономические и экологические преимущества, отмечает компания.

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