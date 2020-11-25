 

Уводи денежку, Сонечка! – Личное мнение

25.11.2020, 13:02, Разное

Я как в воду глядела, когда заметила в поведении жены Ефремова в суде «и облегчение, и надежду на нормальную жизнь».

Помнится, ещё в начале сентября я дала Софье хороший совет:

Для себя пусть баба поживёт, пока климакс не накрыл. Вкусно пожрёт, понаряжается, потрахается, наконец.

И что вы думаете? В СМИ пишут, что женщина подала на развод.

Вот что сказал в интервью «Комсомолькой правде» близкий друг Ефремова:

Софья собралась разводиться. Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него снизу вверх, отвернется, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя… Пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи. Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести…

Оскорблена Софья, подозреваю, слухами о романе Ефремова с какой-то там актрисой. Если оскорблена вообще, а не действует, руководствуясь холодным расчётом.

В любом случае, если развод состоится, я буду очень рада за женщину: дождалась своего часа, вырвалась.

Надеюсь, Софье больше не придётся смотреть «снизу вверх» на облёванного, обоссавшегося, чванливого алкаша, ещё и, по слухам и заметкам в СМИ, неверного. Не придётся дышать его алкогольными парами и испражнениями и выслушивать пьяный бред.

Надеюсь, Софья останется при своих детях и хороших бабках: приоденется, попутешествует, любовника заведёт, у которого хотя бы стоит.

Главное ей сейчас — не прогнуться под давлением друзей Мишки, которые будут её стыдить и пугать страшным судом.

Уводи денежку, Сонечка. Поживи. Я плохого не посоветую.

Хороший совет, как считаете? Как бы вы поступили?

Источник: Лена Миро



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