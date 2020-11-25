Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: рассказ герцогини

25.11.2020, 12:44, Разное

Слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, ходили весной, и, как оказывается теперь, они были правдой. Однако еще одному малышу герцога и герцогини Сассекских не суждено было появиться на свет. Несколько минут назад издание The New York Times опубликовало очень личное, откровенное эссе Меган, в котором она впервые рассказала о выкидыше и о том, как они с Гарри переживали этот тяжелый в их жизни момент.

Это было обычное июльское утро, которое начиналось так же, как и любой другой день. Приготовить завтрак. Накормить собак. Принять витамины. Найти пропавший носок. Собрать волосы в хвост, прежде чем взять сына из кроватки.

Сменив Арчи подгузник, я вдруг почувствовала резкую судорогу. В следующую секунду я упала на пол с сыном на руках, но стала напевать колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Однако веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением – что-то не так. Я уже понимала, что в тот момент, когда сжимала в руках своего первенца, я теряла второго ребенка.

Несколько часов спустя я лежала на больничной койке и держала мужа за руку. Я чувствовала липкость его ладони, целовала его руки, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены палаты, я пыталась представить, как мы справимся с этой ситуацией.

Вспоминаю момент в прошлом году, когда мы с Гарри заканчивали долгое турне по Южной Африке. Я была измотана. Я кормила грудью нашего маленького сына и старалась сохранять лицо в глазах общественности.

“Вы в порядке?” – спросил меня один журналист. И тогда я ответила ему честно, даже не догадываясь, что мой ответ найдет отклик у очень многих – начинающих мам и уже опытных и всех, кто по-своему тихо страдал. Мой неожиданный ответ, казалось, давал людям разрешение говорить правду. Но больше всего мне помог не честный ответ, а сам вопрос.

“Спасибо за вопрос, – сказала я. – Не многие люди спрашивают, в порядке ли я”.

Сидя на больничной койке и наблюдая, как страдает мой муж, стараясь собрать меня заново по кусочкам, я поняла, что единственный способ начать исцеляться – это сперва спросить: “Ты в порядке?”

В порядке ли мы? В этом году многие из нас дошли до предела. Потери и боль мучили каждого из нас. Мы слышали все эти истории: как женщина только начинает свой обычный день, но вдруг ей звонят и говорят, что она потеряла свою престарелую мать из-за Covid-19. Как мужчина просыпается в хорошем настроении, может быть, немного вялым, но ничего необычного. И вдруг – у него положительный результат на коронавирус и через несколько недель он, как и сотни тысяч других, умирает…

Потерять ребенка – значит нести в себе почти невыносимое горе, его переживают многие, но мало кто обсуждает. Испытывая боль от этой потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 – пережили выкидыш. Тем не менее, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор остается табуированным, пронизанным (необоснованным) стыдом и увековечивающим цикл уединенного траура.

Заканчивает свое эссе Меган словами “В порядке ли вы?” – “Мы – будем”.