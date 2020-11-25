 

Розыгрыш “российской карты” в Белоруссии провалился – посол Мезенцев

25.11.2020, 12:38, Разное

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет осуществить государственный переворот в республике. По его словам, европейские страны пытаются подключить к этому процессу Россию.

На слова белорусского лидера отреагировал российский посол Дмитрий Мезенцев. В разговоре с журналистами РИА Новости он отметил, что все попытки спровоцировать напряжение в отношениях двух стран не имеют перспективы.

Ранее один из лидеров оппозиции Павел Латушко обратился к Евросоюзу с просьбой направить в Белоруссию миссию для разрешения политического кризиса. Член Координационного совета назвал целесообразным включение в группу представителя России.

Напомним, в Белоруссии уже больше трех месяцев не утихают массовые беспорядки. Каждое воскресенье в столице республике и других крупных городах проходят демонстрации. Протестующие требуют ухода Александра Лукашенко.

Власти жестко подавляют акции. При разгонах протестующих силовики используют светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Известно по меньшей мере о четырех погибших и нескольких десятках пострадавших.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Опрос выявил лучшие и худшие черты “русского характера”

07.08 / У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

16.10 / Ученые рассказали о причине вымирания пяти видов древних людей

28.10 / Нахрапом, как на рынке – Личное мнение

30.10 / Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен

07.08 / «Вам и так повезло»: в ФМС пояснили почему не планируют выдавать загранпаспорта жителям Крыма

22.07 / Мнение: Количество абортов в России, падение рождаемости при Сталине и однополые браки в СССР

15.10 / Российские циркачи просят помощи у президента

22.11 / Мнение: Жвачки конец

07.11 / Назван рост человека, при котором увеличиваются шансы на заражение коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска