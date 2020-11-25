Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин

25.11.2020, 12:38, Разное

Американские ученые из Гарвардского университета установили, что витамин D является наиболее эффективным против онкологических заболеваний. К такому выводу они пришли на основе результате эксперимента.

В опыте участвовали мужчины старше 50 лет и женщины старше 55 лет, у которых не было онкологии. В общей сложности, исследователи наблюдали за 25 тысячами человек на протяжении пяти лет. Выяснилось, что регулярное употребление витамина существенно снижало риск развития рака легких, кишечника и груди, а также лейкемии, сообщает РИА “ФАН”.