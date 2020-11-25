Отец Киркорова пошел против запрета врачей и отправился в тяжелое путешествие

25.11.2020, 12:36, Разное

Отец Филиппа Киркорова Бедрос отправился в тяжелое путешествие, несмотря на запрет врачей. Не так давно он перенес коронавирус. Лечение отца поп-короля было тяжелым, пациент какое-то время находился в реанимации.

COVID-19 Бедрос Киркоров уже поборол, но до сих пор остались последствия, негативно сказывающиеся на здоровье. Не так давно отец поп-короля посетил похороны своего друга Армена Джигарханяна. Многие заметили, что Бедрос Киркоров значительно похудел после недавней болезни.

Несмотря на то, что Бедрос Киркоров не восстановился до конца, было принято решение о поездке в Болгарию на выступление музыкального коллектива «Хор Турецкого». Врачи заявляли, что ему не стоит отпрвляться в такое длительное путешествие. Однако отец Филиппа Киркорова на самолете добрался до Турции, а оттуда на автобусе поехал в Болгарию. По факту в дороге он провел 12 часов. На протяжении этого времени все звонили и спрашивали, откуда 88-летний Бедрос Киркоров берет силы. Сам же отец поп-короля заявил, что у него в один момент появилась внутренняя энергия.