Похудевшая Анастасия Ивлеева осмелилась показать фото в максимальном весе

25.11.2020, 12:36, Разное

Анастасия Ивлеева осмелилась продемонстрировать поклонникам свою внешность в максимальном весе. Телеведущая и блогер опубликовала в сторис Instagram фото до похудения, раскрыв при этом некоторые секреты.

Как истинная селебрити, Анастасия Ивлеева регулярно освещает события из своей жизни и творчества в соцсетях. Так, в одной из публикаций на странице своего профиля в Instagram супруга Элджея не побоялась показать, какой была ее внешность до похудения. На фото видны пышные бедра звезды, по признанию блогера, ее вес на тот момент составлял порядка 70 килограммов. При этом рост Ивлевой – 174 сантиметра.

Архивная фотография звезды «Орла и Решки» демонстрирует ее внешние данные в начале карьеры. Девушка предстала на ней на фоне пейзажа в лонгсливе черно-серого цвета и облегающих леггинсах. При этом одежда ярко подчеркивает широту бедер и полные ноги Ивлевой. Следует отметить, что всего за год активных занятий спортом девушка сумела избавиться от лишнего веса. Ивлеева следила за режимом питания, избегая вредной пищи, что помогло сбросить 10 килограммов.

Также телеведущая, по ее признанию, не ела за четыре часа перед сном. Это принесло желаемую стройность и сейчас селебрити радостно позирует для обложек самых престижных модных журналов. Хейтерам, критикующим ее небольшой размер груди, она отвечает достаточно оригинально. Оказывается, объем груди зависит от общей полноты фигуры и при большом весе бюст также визуально воспринимается большим. Однако самой Ивлевой, как пишет «Инфореактор», такие формы не нравятся, она отдает предпочтение стройности.