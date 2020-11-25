Немецкий эксперт: Банки России стабильнее и безопаснее западных

25.11.2020, 12:36, Разное

Банки РФ оценил немецкий эксперт Герхард Массенбауэр. По мнению управляющего активами специалиста, они безопаснее и стабильнее, чем западные учреждения.

В настоящее время огромную роль для благополучия любой страны мира играет банковский сектор и инвестиционная деятельность. Обеспечение возможности безопасной и стабильной работы финансовых учреждений отображается на общем состоянии экономики. В этой сфере, как заверяет немецкий эксперт Герхард Массенбауэр, у РФ достаточно высокие позиции.

Специалист по инвестициям из Германии проанализировал деятельность и эффективность работы банковской системы многих государств Европы и мира. Согласно его оценкам, американские и европейские банки уступают российским по многим параметрам. Этому способствует, например, наполнение фонда благосостояния, который сопоставим с норвежским. При этом в компании из РФ выгодно инвестировать благодаря стабильной работе промышленности в стране.

Невысокая стоимость сырьевой базы, а также выгодная ставка национальной валюты дополняют картину привлекательности инвестиционного климата в России. Немецкий эксперт порекомендовал западному бизнесу инвестировать именно в предприятия Российской Федерации. Так, оптимальным вложением средств представляется Массенбауэру компания «Газпром». Несмотря на все сложности, возникшие в связи с возведением газопровода «Северный поток — 2», специалист по активам уверен в скорой отмене всевозможных санкций. Это приведет, как пишет «Политэксперт», к получению многих выгодных предложений от потенциальных инвесторов в энергетическую отрасль.