Скандалы: Пчелы, анекдоты, стихи и пособие по сексу

25.11.2020, 12:26, Разное

Какое литературное наследие оставят после себя российские политики современной поры

Российские чиновники, депутаты и политики — очень талантливые люди. Они стремятся оставить в памяти потомков не только исторический след, но и пополнить литературные закрома самой читающей в мире нации — регулярно пишут автобиографии, мемуары, учебные пособия, стихи и даже постмодернистские детективы. Znak.com решил изучить, какое литературное наследие оставят люди, которые строили нашу страну в последние десятилетия.

Сергей Шойгу

Пару месяцев назад министр обороны, бывший глава МЧС РФ Сергей Шойгу выпустил сборник рассказов «Про вчера». «Эта книга прежде всего о людях, о работягах — героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел бы поделиться. Будет время — продолжим…» — говорится в предисловии.

Шойгу пишет в ней не об армии, а о своих детских и студенческих воспоминаниях, а также об МЧС. Например, там рассказывается, где и когда была придумана минута тишины, которой спасатели пользуются при работе с завалами.

В байках из советского прошлого сочетается абсурдное, смешное и грустное. Как пишут читатели, язык простоват, но складен. Интересно, что иллюстрации к книге рисовал сам автор.

«Сборник эссе „Про вчера“ посвящен людям, с которыми Сергей Шойгу работал и встречался в разных регионах нашей страны. Герои книги очень разные, но каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора. Это и председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, и министр энергетики СССР Борис Щербина, и монтажник по прозвищу Антифриз, и сибирский водитель, случайно утопивший любимый „Запорожец“ в бурной реке. А еще — Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие», — говорится на сайте Русского географического общества.

На сайте «Лабиринт.ру» книга имеет оценку 6.49.

«Про вчера» — не первая книга Шойгу. В конце 90-х он написал три книги, рассказывающие о катастрофах и службе МЧС.

К слову, книга опубликована в серии «Великое время. Великие имена», при этом на сайте издательства АСВ в указанной серии значится пока только книга Шойгу. Видимо, серия будет пополняться и другими авторами.

Сергей Миронов

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов недавно выпустил книгу мемуаров «Серега», в которой рассказывает о своем детстве, первой любви, службе в ВДВ, геологических экспедициях, первых шагах в политике, путче.

Как говорит в предисловии актер Александр Михайлов, «эта книга — спокойный диалог с другом. Спокойный, искренний разговор, в то время когда отовсюду льется пошлость, попса. Книга Миронова — в русле музыки Визбора, в русле разговора со Смеляковым, потому что за каждым словом чувствуется голос друга, надежного и настоящего».

Миронов имеет большой писательский опыт — писать он начал в начале «нулевых». В его литературной копилке множество трудов по истории, политике, экономике, рассказы о службе, об образовании. Есть даже книга, посвященная давнему увлечению Миронова — коллекционированию минералов.

Григорий Явлинский

Один из самых плодотворных политиков-писателей — Григорий Явлинский. Из его творений можно составить небольшую библиотеку — с 1990 года он написал порядка 40 книг, большинство из которых посвящено экономике России и мира. Некоторые его произведения напечатаны за рубежом.

Одна из последних таких работ — «Путинская система. Взгляд оппозиционера» (The Putin System: An Opposing View). Книга рассказывает о постсоветской России, о том, как Путин пришел к власти, и об источниках, подпитывающих эту власть.

«Сочетая личный опыт практикующего политика с академическими знаниями, Явлинский дает беспрецедентное понимание источников власти Путина и того, что может быть дальше. Он утверждает, что дисфункция России не является результатом правления одного человека и не является отклонением от якобы естественного развития политических институтов западного образца. Напротив, периферийное положение России в глобальной экономике в корне сформировало внутреннюю и внешнюю политику режима, питая авторитаризм и подрывая его противников, — говорится в аннотации. — Квазирыночные реформы 1990-х годов, постоянная схватка бюрократии над властью и разочарование российской элиты своим второстепенным статусом — все это в совокупности позволило создать персонализированное авторитарное правление и коррупцию. В конце концов, Путин — такой же продукт системы, как и ее создатель. В эпоху сенсаций и страха „Система Путина“ является важным чтением для всех, кто хочет понять, как осуществляется власть в России».

Геннадий Зюганов

Главный российский коммунист Геннадий Зюганов хоть пока и недотягивает до литературного титана Владимира Ленина, но стремится к этому. Публиковаться он начала еще в 70-х, когда деревья были большие, а знамя — красное. Не останавливается до сих пор. Одна из последних его книг издана в 2018 году и называется «Россия под прицелом глобализма», На обложке — грозный орел, раскрашенный в американский флаг, нависший над Россией.

«Какие перспективы и какие проблемы несет современному миру и России глобализация? В какой степени она является естественным процессом, закономерно вытекающим из особенностей социального, культурного и экономического развития человечества, а в какой — процессом, искусственно моделируемым в интересах тех, кто хочет поставить планету под свой тотальный контроль? В чем принципиальные отличия и опасности глобализма — американского варианта глобализации? Какова его историческая и мировоззренческая основа? Почему в глобалистской модели мира нет места России как суверенному, успешно развивающемуся государству и чем наша страна может ответить на опасные вызовы времени?» — говорится в аннотации.

Это не первая книга Зюганова о глобализации. В коллекции также книги по экономике, геополитике, о коммунизме, Сталине.

Пишет Зюганов и о своей давней страсти — пчеловодстве. Этому полностью посвящена книга «На пасеке у Зюганова». Известный российский политик, «Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов рассказывает о своем давнем увлечении — пчеловодстве, о пчеле как удивительном творении природы, о проблемах пчеловодческой отрасли в современной России, а также делится рецептами и дает полезные советы всем, кто любит мед, цветы и желает творческого долголетия», — из описания книги.

Также главный коммунист выпускал сборник анекдотов собственного сочинения. В написании ему пригодился опыт капитана сборной КВН. «Мы писали тогда свои байки и выступали. Под моим руководством команда ни разу не проиграла даже в жестких схватках. И мы пользовались огромной популярностью. Когда трудно, я всегда вспоминаю анекдот или народную песню. Если нужно, я могу и цыганочку в тяжелом весе сплясать…» — говорил политик.

А вот несколько анекдотов из этой книги:

Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депутата, один — прокурор, второй — бизнесмен. Бизнесмен говорит:

— Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и коллеги помогли деньгами, я на эти средства и предвыборную кампанию провёл. А ты — на какие шиши?

Прокурор отвечает:

— Отпускные получил.

— Ничего себе у вас в прокуратуре отпускные!

— Так это смотря кого отпустишь…

***

— Почему народ не идет к избирательным урнам?

— Некогда ему, в других урнах роется…

***

— Ну что, махнем на юг?

— Да я давно уже на него махнул. С моей-то зарплатой!..

***

— Кому на Руси жить хорошо?

— Не знаем, но следствие ведется.

Сергей Лавров

Согласно опросам, глава МИД Сергей Лавров стабильно попадает в список самых уважаемых и популярных министров в стране. Одна из последних книг называется «Мы — вежливые люди» и представляет собой сборник выступлений и интервью Лаврова по поводу внешней политики страны с января 2016 по 2017 годы. «С одной стороны, это концептуальные, программные положения, формирующие стратегию внешней политики России. Например, выступления на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на заседании Совета министров ОБСЕ, на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на Конференции по разоружению, на площадке Международного дискуссионного клуба ‚Валдай‘. С другой, в современном мире внешняя политика не может существовать в отрыве от общественных потребностей и интересов. Более того, зачастую именно она является их выразителем и защитником. Философия российской дипломатии последних лет развивается в тесной взаимосвязи государственной политики и гражданского общества», — говорится в аннотации.

В 2011 году Лавров написал книгу «Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в меняющемся мире», в которой рассказал об особенностях внешнеполитического курса страны. Объем труда — 900 страниц. В книгу также вошли выступления главы МИД разных лет.

Лавров пишет стихи. Сборник избранных вышел в необычном — двуязычном — формате на русском и македонском языках в переводе Чедомира Цветановского. Вот небольшое четверостишье от Лаврова:

Откуда берется ручей, что начало дает

Стремительным речкам, которыми бредят мужчины?

Из чистых святых родников на далеких вершинах,

Из талого снега, из ливней всю ночь напролет.

Владимир Жириновский

Один из самых ярких политиков в стране — Владимир Жириновский, известный взрывным темпераментом и афористичной речью. Неудивительно, что и книг за свою жизнь этот замечательный человек написал великое множество — порядка 40 произведений. Среди его работ — книги о противостоянии России и Запада, об этногеополитике (изобретенная Жириновским дисциплина, описывающая «модель современного мирового порядка, роль России как генеративно-политического центра восточно-христианской православной цивилизации»).

Есть книги с избранными цитатами политика и его измышлениями на тему мировой истории и политики.

В 1998 году Жириновский в соавторстве с Владимиром Юровицким написал книгу «Азбука секса». Книга теперь является букинистической редкостью, однако до сих пор ее страница существует в магазине OZON. Указано, что товара нет в наличии.

Натан Дубовицкий

В 2009 году «Русский пионер» выпустил специальный номер, в котором опубликовал роман «Околоноля», «развлекательное сочинение о тех, кто любит и убивает». Было сказано, что автор романа — один из постоянных колумнистов журнала. Остросюжетный постмодернистский роман наделал много шума. Все гадали, кто же скрывается за псевдонимом. Режиссер Кирилл Серебренников создал по роману одноименный спектакль, который шел в театрах с аншлагом.

Главный герой — Егор Самоходов. Пиарщик и издатель, скупающий по стране еще не мертвые, но уже и не живые таланты. Чтобы продать их творения олигархам и бандитам крупного масштаба. Карьеру начал с убийства.

Шила в мешке не утаишь, в результате стало известно, кто автор —это знаменитый «серый кардинал» Кремля, автор концепции «суверенной демократии» Владислав Сурков.

Второй роман Дубовицкого назывался «Машинка и Велик». «Читают как роман, в котором автор играет со словами так же, как некоторые в положении Владислава Суркова могли себе позволить играть с людьми, то есть виртуозно. Как захватывающий роман, который можно поставить на первое место в истории российского романа 21 века, а можно и не спешить и подождать следующего… Как роман, литературная и историческая ценность которого на самом деле определится только экспериментальным путем. И читатель должен быть готов к этому эксперименту в той же степени, что и писатель», — писал в аннотации главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Полесников.

Руслан Исмаилов