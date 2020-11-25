Скандалы: Фальшивомонетчики заигрались в приставки

25.11.2020, 12:26, Разное

Раскрыта система производства денег в Дагестане для Москвы и Санкт-Петербурга, которые обладали основными степенями защиты, включая водяные знаки и магнитную ленту

Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели масштабную спецоперацию почти в десятке регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, в результате которой был ликвидирован канал по изготовлению и сбыту поддельных денег. За два года существования преступная группа успела напечатать и запустить в оборот более полумиллиарда рублей. Попались фальшивомонетчики на покупке дорогих игровых приставок, которые они затем перепродавали, получая в том числе и таким образом настоящие деньги.

55 обысков сотрудники ГУЭБиПК МВД и их региональные коллеги при поддержке почти полутора сотен бойцов спецназа провели одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане. Именно в Махачкале на цокольном этаже одного из частных домов на улице Гагарина располагалась подпольная типография по производству поддельных денег. Там полицейские обнаружили несколько лазерных принтеров, трафареты и магнитные ленты, бумагу, а также лазерный гравировщик для нанесения перфорации и пачки уже отпечатанных купюр достоинством 5 тыс. и 1 тыс. руб.

Задержать в коттедже сотрудникам полиции удалось лишь 47-летнего Ахмеда Исаева, родного брата предполагаемого организатора криминальной группы 53-летнего Арсена Исаева.

Последний, непосредственно занимавшийся изготовлением поддельных денег, незадолго до визита полицейских успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Отметим, что ранее Исаев-старший уже был судим за фальшивомонетничество. Однако, отсидев в колонии десять лет и выйдя на свободу, взялся за старое.

По данным правоохранителей, подпольная типография в Махачкале работала не менее двух лет, производя ежемесячно около 25 млн руб.

Таким образом, в общей сложности члены этой преступной группы могли напечатать и запустить в оборот более полумиллиарда фальшивых рублей.

При этом банкноты обладали основными степенями защиты, включая водяные знаки и магнитную ленту, и простому обывателю выявить подделку было практически нереально.

Реализация поддельных денег была налажена как через сеть сбытчиков в десятках регионов, так и через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. Причем возить свой товар, например, в Москву и Санкт-Петербург не гнушались и сами братья Исаевы. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, как минимум несколько таких вояжей с битком набитыми деньгами сумками они лично совершили из Махачкалы в московский аэропорт Внуково и питерский Пулково. Кроме того, в другие регионы фальшивые банкноты отправлялись поездами и автотранспортом. Продавали свой товар фальшивомонетчики в зависимости от объема за 20–50% от номинала. На местах поддельные деньги сообщники реализовывали уже мелкими партиями.

Причем, как установили полицейские, фальшивые купюры из Махачкалы успели разойтись практически по всем субъектам Российской Федерации.

Засыпались же фальшивомонетчики в Ростове-на-Дону весной 2020 года. Именно там двое участников межрегиональной преступной группы, местные жители Владимир Мардиян и Ашот Косян, восемь раз успешно реализовали поддельные купюры, купив на них дорогостоящие игровые приставки, которые затем перепродали, получив в том числе и таким образом настоящие деньги. На девятой закупке обоих задержали сотрудники полиции. Тогда же ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). От Владимира Мардияна и Ашота Косяна цепочка потянулась в Дагестан, а оттуда и в другие регионы. В общей сложности в рамках этого дела пока задержаны пять человек, которые по решению судов арестованы.

Напомним, что весной 2020 года сотрудники МВД ликвидировали другую крупную нелегальную типографию по производству фальшивых денег в Нижнем Новгороде, активно использовавшую в своей работе IT-технологии и успевшую отпечатать около 1 млрд руб. Ее отличительной чертой было то, что несколько десятков входивших в группу человек никогда друг друга даже не видели. Покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на том же интернет-ресурсе Hydra, причем исключительно криптовалютой, после чего из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через Hydra. Сейчас фигуранты этого уголовного дела, большинство из которых, по данным “Ъ”, признали свою вину в инкриминируемом деянии, знакомятся с собранными следствием материалами, и вскоре оно будет передано на утверждение в прокуратуру.

Олег Рубникович