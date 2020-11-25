“Это вульгарно”, “Ну и дыньки”, “Они такие большие!”. Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера

25.11.2020, 12:24, Новости дня

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram снимки, для одного из которых позировала лежа на расселенной кровати в декольтированном черном платье в белый горох.

Модель отметила, что находится во Львове.

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Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10)

Подписчики прокомментировали пост.

“Ну и дыньки”, – написал iudakov618.

“Они такие большие!” – отметил beelez75.

“Это вульгарно”, – заявила anna.buza0.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15 размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.