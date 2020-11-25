 

Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму об Евровидении номинирован на “Грэмми”

25.11.2020, 12:24, Новости дня

Альбом саундтреков к комедийному фильму “Евровидение. История огненной саги”, который был записан в том числе с участием украинской певицы Джамалы, номинирован на премию “Грэмми 2021” в категории “Лучший альбом саундтреков для Visual Media”.

Он будет бороться за первенство с четырьмя другими номинантами, среди которых альбомы саундтреков к фильмам “Прекрасный день по соседству”, “Билл и Тед снова в деле”, “Холодное сердце 2”, “Кролик Джоджо”.

Джамала в Instagram отреагировала на номинацию альбома с ее участием, попросив поклонников “держать кулачки”.

“Это же просто Wow! Мой голос лидирует во всех припевах и в сольном “куске”. Счастлива, что принимала участие во всем этом”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

24 ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на “Грэмми” – американская певица Бейонсе стала лидером по количеству номинаций.

63-я церемония награждения премией “Грэмми” состоится 31 января 2021 года. “Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Режиссером фильма “Евровидение. История огненной саги” является Дэвид Добкин, а сценаристом – комедийный актер Уилл Феррелл. Фильм доступен для просмотров на стриминговой платформе Netflix. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Что сулит польской политике переизбрание Анджея Дуды? 

04.10 / В Украине на самоизоляции из-за COVID-19 находится более 83 тыс. школьников

15.10 / В РФ предупредили Германию и США о последствиях ядерных учений

27.08 / В дом Цепкало в Минске пришли с обыском

01.07 / Рыковцева об охраннике Путина: Понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным

02.09 / Меркель: Навального хотели заставить замолчать. Есть вопросы, на которые Россия должна ответить

26.07 / В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны России и Китая

22.08 / Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом белорусской оппозиции

04.08 / Нападение на журналистку в поезде. “Укрзалізниця” уволит сотрудников, по чьей вине произошел инцидент

19.09 / На протестной акции в Москве задержали политолога Соловья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска