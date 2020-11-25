Мнения: Украина поссорилась почти со всеми соседями

25.11.2020, 12:14, Новости дня

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии, ступив на тонкий лед торговой войны. Присоединению к санкциям предшествовала заочная перепалка между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко – Киев фактически отказался признать последнего избранным президентом, следуя в фарватере аналогичных заявлений Брюсселя. При этом речь не только о санкциях против физических лиц, которых в ЕС считают причастными к подавлению массовых протестов в стране, но также о санкциях в отношении компаний и отдельных бизнесменов.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии, ступив на тонкий лед торговой войны. Присоединению к санкциям предшествовала заочная перепалка между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко – Киев фактически отказался признать последнего избранным президентом, следуя в фарватере аналогичных заявлений Брюсселя. При этом речь не только о санкциях против физических лиц, которых в ЕС считают причастными к подавлению массовых протестов в стране, но также о санкциях в отношении компаний и отдельных бизнесменов.

Вводя квази-секторальные санкции против приближенных к Лукашенко немногочисленных белорусских олигархов, Украина ступает на тонкий лед торговой войны с еще одним ближайшим соседом. Для Польши и Прибалтики, которые уже испытали влияние торговой войны (польские товары попадают в Белоруссию очень избирательно) на себе, вовлечение Украины, очевидно, было обязательным условием. Ведь одно дело подпитывать телеграм-канал «Нехта» и укрывать белорусских оппозиционеров, а другое – вводить взаимно вредные ограничения с ближайшим соседом.

Участие Украины, с одной стороны, распределяет бремя торговой войны также и на Киев, с другой – позволяет кратно усилить давление на Лукашенко. Пострадает от этого, конечно, и сама Украина. Но лишенный какого-либо экономического суверенитета Киев уже даже не просчитывает возможных потерь.

Интересно, что до коронавирусного кризиса товарооборот между странами устойчиво рос, составив 5,8 млрд долларов по итогам 2019 года. Для Белоруссии Украина – второй после РФ торгово-экономический партнер, для Украины Белоруссия – пятый после Китая, России, Германии и Польши. Отчасти этот рост объясняется тем, что серые товарные потоки были переброшены с российского на белорусское направление. Официальному Киеву легче было отчитываться о росте торговой кооперации с Белоруссией, которая неплохо маскировала опосредованную торговлю со «страной-агрессором».

Внешний фон этому вполне благоприятствовал. Отношения между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Александром Лукашенко были показательно дружескими. Многовекторные игры Лукашенко позволяли ему делать неоднозначные заявления по Крыму и Донбассу, а Киеву – не замечать формально союзнических отношений Минска и Москвы. Встречи трехсторонней контактной группы по урегулирования конфликта в Донбассе худо-бедно проходили в Минске, а Батька почивал на лаврах посредника и миротворца.

Ситуация резко изменилась после президентских выборов в Белоруссии, когда ЕС решил поучаствовать в разрешении кризисной ситуации в стране. Да и «Минск» к тому времени исчерпал себя окончательно: после введения в трехстороннюю контактную группу откровенных националистов и русофобов Дениса Казанского и Сергея Гармаша и устранения из нее занимавшего компромиссную позицию Витольда Фокина, встречи в Минске утратили какую бы то ни было значимость для всех сторон. Кроме, конечно, Белоруссии и Лукашенко.

Киеву не удалось остаться в стороне от европейских санкционных инициатив против Белоруссии, хотя именно это должно и нужно было делать с учетом критической ситуации в экономике самой Украины. Причина – до предела упавший уровень профессионализма и адекватности в украинском МИДе и экономическом блоке правительства, которые даже не удосужились просчитать, какими потерями чревата санкционная война. Перманентный политический кризис в стране исключает не только долгосрочное экономическое планирование, но даже элементарные просчеты последствий принимаемых решений.

Импортирует Украина из Белоруссии продукции на сумму в два раза больше, чем экспортирует. А учитывая, что основными статьями импорта является топливо, электроэнергия, машины и удобрения – критические товары для функционирования украинской экономики – санкционная война приведет к еще большему ее «охлаждению». Хотя, казалось бы, куда уж больше.

Если обострение отношений Киева и Минска можно хоть как-то объяснить объективными факторами, то недавний дипломатический скандал с Казахстаном – только откровенной глупостью и отрицательным отбором в украинском руководстве. 12 ноября украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия не допустили на встречу с премьером Казахстана Аскаром Маминым. Причина – то ли просроченный, то ли поддельный результат теста на коронавирус. За своего подчиненного извиняться пришлось главе правительства Украины Денису Шмыгалю.

Товарооборот между Украиной и Казахстаном по результатам первого полугодия 2020-го и вовсе сжался в четыре раза. На встрече с Маминым как раз и должны были обсуждать то, как переломить этот негативный тренд. История с Криклием – вовсе не досадная оплошность, но яркая характеристика тотальной некомпетентности всего украинского руководства. Эти люди приходят ненадолго, решают личные вопросы, уходят в никуда, за проделанную работу ответственности не несут.

Фокус украинской внешней политики сузился до двух центров принятия решений – Вашингтона и Брюсселя. Аппараты министерств и ведомств полностью заточены на взаимодействие исключительно с США и ЕС. Параметры не принятого еще бюджета на 2021 год прямо зависят от того, выдаст ли очередной транш кредита МВФ, а за ним – и другие международные доноры. Люди, отвечающие за другие направления внешнего взаимодействия, либо не компетентны, либо просто отсутствуют. Именно этим можно объяснить откровенный провал украинской внешней политики в Белоруссии, Казахстане и прочих странах СНГ, которые все еще составляют весомую часть внешней торговли Украины.

Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с кем можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог.

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