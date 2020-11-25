 

Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе

25.11.2020, 12:14, Новости дня

Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.



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