Мнение: Тестирование

25.11.2020, 11:52, Разное

БПЛА Bayraktar TB2 ВС Украины «тестировал» российские системы ПВО в Крыму. Сообщается, что беспилотник «пролетел очень близко к северной границе Крыма». Также сообщается, что турецкие дроны «научились прятаться от российских радаров».

После победы Азербайджана в Карабахе у Турции появляется весьма соблазнительная возможность нанести новый удар по прячущемуся в подвале Путину. Теперь на территории Украины. И полигон для этого буквально зеркален Карабаху: это, конечно, зона "отдельных районов".

Зеркальность, конечно, не абсолютная, но достаточно полная. И Армения, и Россия не признали спорные территории. Вообще. На Донбассе присутствуют вооруженные силы России (наличие которых официально отрицается, но особо и не скрывается) И Азербайджан, и Украина в первой схватке за эти территории понесли ощутимое военное поражение, а потому идеи реванша воспринимаются их населением вполне с воодушевлением. Кстати, позиции Зеленского сегодня тоже весьма шаткие, как и у Алиева перед войной.

Но главное – теперь есть внешний игрок, который может и готов бросить в тупиковую ситуацию внешний ресурс. В Карабахе это привело к военной победе-реваншу Азербайджана, есть немалый шанс, что ситуация повторится и на Донбассе. Особенно если учесть положение Кремля, буквально находящегося в управленческом коллапсе в силу специфики управления персонифицированной автократической диктатуры, в которой автократ в силу не совсем до конца понятных причин безвылазно прячется уже десять месяцев в изоляции. Что, конечно, если не парализует, то существенно затрудняет процесс руководства страной. Момент крайне удобный. Другой может предоставиться неизвестно когда.

При этом прямое участие Турции в возможном обострении на Донбассе не требуется – Украина вполне способна и готова к локальной военной операции, как и Азербайджан.

Вероятность попытки силой разрешить тупик на Донбассе после карабахской военной победы Азербайджана существенно выросла. Пойдет ли на нее Киев – есть величина неизвестная, но учитывать такую возможность теперь точно приходится. Зеркальность ситуаций позволяет предположить, что и сценарий будет примерно схожим – военный разгром вооруженных формирований на Донбассе (но не окончательный), после чего Турция предложит свое участие в урегулировании и создаст на пару с Россией новую миротворческую миссию, что даст возможность на легальном основании ввести турецкие войска в зону конфликта. Задача Эрдогана – не военная победа, а получение основания для военного присутствия, в этом смысле он воспользуется Украиной точно так же, как использовал Азербайджан. Здесь у Киева не должно быть никаких иллюзий – Эрдоган не будет решать его проблемы, он занимается только своими интересами. "Окончательное решение" вопроса "отдельных районов" в планы Анкары точно не входит.

В случае, если это удастся, встанет вопрос с Крымом, и теперь уже Турции вести переговоры о тяжелом положении крымско-татарского населения, имея прямой выход к Крыму по суше и с моря, будет существенно проще. "При Путине" вопрос о принадлежности Крыма ставить будет затруднительно – тут уже никакая пропаганда не справится, если что, но вот "после Путина" новая конфигурация может стать решающим доводом. Когда в Кремле начнут делить власть, Крым будет самой малой проблемой рвущей друг друга на куски стаи шакалов.

Однако ключевая задача Эрдогана остается той же – "логистическая сверхдержава" должна нанести поражение "энергетической сверхдержаве" в борьбе за транзитные возможности на европейском рынке. Поражение Кремля даст возможность перехватить трафик и взять его под контроль. Вытеснив Кремль на южном направлении, Турция должна развить успех и на западном. Крым не обязательно "брать" – достаточно его блокировать и выключить из перечня аргументов Кремля на переговорах.

Кстати, в определенной степени в Кремле оценивают ситуацию, как достаточно угрожающую. На Донбассе в срочном порядке проходят мероприятия то ли по мобилизации, то ли по проверке мобилизационной готовности среди местного мужского населения. Другой вопрос, что за шесть лет российского присутствия все иллюзии по поводу "братской России" давно выветрились, а потому воевать за интересы кремлевских бандитов и их шестерок на територии ДНР-ЛНР желающих явно недостаточно. Скорее всего, полная утрата мотивации тоже будет учитываться в Анкаре и Киеве при принятии решения о проведения возможной военной операции.