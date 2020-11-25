 

Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для анонса новой песни

25.11.2020, 11:50, Разное

На днях Дженнифер Лопес продемонстрировала откровенный наряд на церемонии American Music Awards, а затем и полностью обнажилась… но не на сцене, а в соцсетях. Певица опубликовала видео, снимки для которого были сделаны известным дуэтом Мертом Аласом и Маркусом Пигготом, и позирует она на фото абсолютно голой, прикрывая руками грудь.

Дженнифер ЛопесСудя по комментарию к посту, таким образом Лопес анонсировала новую песню In the Morning, которая стала фоновой музыкой к видео. Когда новая композиция увидит свет – и будет ли снят не менее откровенный клип – артистка не сообщила.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Ранее Лопес поделилась еще одним соблазнительным, но менее откровенным видео. Оно стало анонсом бьюти-бренда певицы, который увидит свет 1 января. О запуске линейки  JLo Beauty Дженнифер сообщила еще в августе. Она опубликовала фото, где позирует с макияжем – бронзером, хайлайтером, тенями для век и блеском для губ, указав тег с названием марки JLo Beauty и подписью “сияние заката”.

Я снимала секретное видео последние два дня, и сейчас мне нужно отоспаться,

– написала Дженнифер ранее, возможно намекая на промо JLo Beauty. Как сообщает Page Six, Лопес зарегистрировала товарный знак J. Lo Beauty еще в декабре прошлого года. Согласно бумагам, она планирует выпускать как косметику, так и средства ухода за кожей – увлажняющие и очищающие продукты, лосьоны, сыворотки, маски и многое другое. Дала релиза бренда пока не озвучена.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)



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