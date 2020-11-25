Мнение: В начале немецкого владычества цыгане были веселыми, особенно оживлёнными и предприимчивыми

25.11.2020, 11:48, Разное

Из воспоминаний жителя Симферополя о крымских татарах и цыганах в годы оккупации Крыма нацистами.

В начале немецкого владычества цыгане были весёлыми, особенно оживлёнными и предприимчивыми

В Госархиве Республики Крым находятся на хранении ряд дневников периода войны. Наиболее интересный из них симферопольца Х.Г. Лашкевича. В дневнике автор отразил все события по мере происхождения, сразу заносил на страницы дневника все свои мысли и все события.

Он по специальности зубной врач, попал в водоворот всех событий в период оккупации. Он писал все на отдельных листах и прятал. Читая дневник снова переживаем все события той эпохи. Все видим глазами прямого очевидца. Начальный период войны представлен в воспоминаниях подробно. После освобождения дневник был сдан в комиссию по истории войны. Описан процесс оккупации Симферополя.

Первый приказ оповещал о казни 50-ти человек за убитого немца. Все только увеличивало ужас в головах населения. Обыватели стали со всех сторон ругать советскую власть и прославлять оккупантов. В некоторых домах стали устраивать пляски и стремились угодить немцам.

Большинство населения ужасно боится немцев, все ходят немного пришибленными. На перекрестках висят молодые мужчины и женщины, их повесили за грабеж. Люди тащили продукты с брошенных магазинов и предприятий. Это не принадлежало немцам. Введен комендантский час.

Всем стало известно, что в Бахчисарае очень горячо встречали немцев. Толпы татар благодарили их за освобождение от советской власти. Приветствие передали Гитлеру. Они просили у немцев разрешения резать русских. Скорее всего последнее-неправда.

Видел своими глазами татар-красноармейцев с винтовками, они шли сдаваться в плен к немцам. Немецкий офицер демонстративно от них отвернулся, они с оружием пошли прочь. Немцы не отобрали у них винтовки!

Видел как через город гнали толпу русских пленных. Трудно представить это позорящее зрелище. Все грязные и до последней степени изможденные. Немцы гнали их как стадо. Гнали на убой как скотину. Пленных было очень много.

При отступление произошло разложении армии. Вся армия оборонявшая Перекоп была собрана по принципу территориальности, была насыщенна местными татарами. Еще месяц назад слышал, что татары бегут из армии и прячутся в деревнях.

Дезертирство крымских татар усиливалось с каждым днем начиная с октября. Они дезертировали сами и развращали всех остальных. Предлагали скрыться в их родных деревнях. Немцы отступающую армию преследовали очень стремительно. Все татары сразу приняли сторону оккупантов.

Помогали противнику пройти боковыми тропами и перерезать пути отступления. Многие отступающие бойцы натыкались на засады и оказывались в плену. Роль у татар в войне предательская. Стало известно, что из татар будут создавать войска для войны с русскими.

Ходят слухи, что татары будут вырезать русские деревни. Все возмущены и негодуют, все с презрением относятся к боевым качествам татар. Многие говорят, что советское правительство предоставляло им всякие льготы и давало послабления. Татар намного меньше подвергали раскулачиванию, меньше высылали. Меньше ограничивали в правах по сравнению с русскими. Но вот татары предательствовали.

Появились русские дезертиры, но их встретили только упреками. Их постоянно преследовало слово-дезертир. Старики их ругали. К имени добавляли слово дезертир. Дети вслед это кричали. Многие ушли в крымские леса.

Хуже всего положение у евреев. К ним относятся как к вредным животным. Немцы врываются в их квартиры, роются и забирают все понравившееся. Хозяев при этом не замечают.

В начале немецкого владычества цыгане были весёлыми, особенно оживлёнными и предприимчивыми.

Особая глава это цыгане. У цыган нет понятия о родине и честности. Нет никаких обязанностей к приютившей стране. Призванные в армию цыгане сильно тянулись к дезертирству.

С приходом оккупантов цыгане стали участвовать в грабежах. Подводами везли муку и зерно. Первыми разбивали витрины магазинов и наполняли свои заготовленные мешки. Вывозили все припасы. В начале оккупации все были весёлыми. Были очень оживленными и предприимчивыми.

Они первыми стали выражать радость после падения советской власти. Стали сразу нападать на статуи Сталина и Ленина. Это цыгане камнями разбили статую Сталина около пединститута. Они без всякого стеснения кричали слова в адрес проходивших евреев, что их власть закончилась. Но их радость быстро померкла.

Вышел приказ им явиться вместе с крымчаками на сборный пункт 6 ноября. Они старательно внушали оккупантам, что являются магометанами. Они находятся в постоянной вражде с советской властью. Ничего им не помогло.

Слышал рассказ двух выживших цыган. Один сидел с дочкой в машине, ждал отправку. Увидел хорошо знакомого татарина, попросил спасти. Татарин на него показал и сказал, что он туркмен. Цыгана с дочкой отпустили. Жена и внуки остались сидеть в других машинах. Другие цыгане сразу все разом закричали, все сразу захотели стать туркменами. Все просили их отпустить. Пришлось ему спасаться побыстрей. Могли снова засунуть в машину. Жена с внуками погибла.

Один из цыган находился в другом районе. Когда он вернулся домой, то узнал о гибели жены и четырех детей. Не стало сестер и братьев, остался на свете совершенно один. Его старший сын дезертировал из армии и угодил под такую гибель. Измена родине несёт гибель многим другим.

Часть цыган спаслась своевременным бегством из города. Часть цыган немцы не смогли схватить, далее по неизвестным причинам прекратили преследовать. После такого разгрома они стали скромными. Потеряли свою живость. Больше не ругали советскую власть, очень показательный урок получили от немцев.

https://clck.ru/S7tJJ – цинк (за наводку спасибо redrok)