Эпидемия стихает? За сутки в России выявили менее 24 тысяч заражений COVID-19

25.11.2020, 11:44, Разное

Отмечается, что выздоровели 25 748 пациентов, умерли от ковида 507 человек.

Без клинических проявлений болезнь протекает у 21,8% россиян.

Больше всего случаев выявлено в Москве – 5 947. Власти столицы ввели ряд жестких мер для защиты населения. Школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения, работу клубов и баров в ночное время приостановили.

Из-за коронавируса в России введен всеобщий масочный режим. Много заболевших COVID-19 выявили и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост инфицированных в городе составил

1 769 человек. На третьем месте Нижегородская область с 882 случаями заражения коронавирусной инфекцией.

В первую десятку по числу больных COVID-19 также попали Саратовская, Московская, Ростовская, Пензенская, Архангельская, Свердловская области и Республика Коми. Всего в России на 25 ноября выявлено 2 162 503 случаев заражения ковидом.

Ситуация с распространением коронавируса в России обострилась осенью. Эксперты не исключают, что следующая волна пандемии придется на весну следующего года.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с распространением COVID-19.