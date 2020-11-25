Ученые: Цвет глаз может предсказывать заболевания

25.11.2020, 11:42, Разное

Ученые из Университета Колорадо считают, что глаза могут рассказать о предрасположенности того или иного человека к различным болезням. В частности, нужно обращать внимание на их цвет.

Голубые или же серые глаза говорят о том, что их обладатели чувствительны к воздействию солнцечных лучей. К тому же такие люди склонны к употреблению алкогольных напитков. Зеленые глаза свидетельствуют об очень высоком болевом пороге и низкой вероятности развития депрессии. Зачастую такие люди имеют светлую кожу.

Американские исследователи считают, что кареглазые люди более чувствительны к различной боли, у них могут развиваться проблемы с дыхательной системой и пищеварительным трактом.

Чем темнее цвет глаз на человека, тем больше уровень защиты от ультрафиолета. У них значительно ниже вероятность развития рака кожи или же органом зрения. Кроме того, маловероятным является нарушение пигментации. В то же время у таких людей могут развиться проблемы, связанные с кровотоком.