Ученые: Коронавирус на поверхностях превращается в пленку и остается заразным несколько дней

25.11.2020, 11:42, Разное

Микрочастицы коронавирусной инфекции нового типа при попадании на поверхность после испарения влаги превращаются в микроскопическую пленку, которая может оставаться заразной еще несколько дней. Такой вывод сделали исследователи Университета Бомбея в Индии.

Как пояснили авторы научной работы, свыше 99,9% выделений человеческого секрета испаряется спустя несколько минут. При этом на поверхности образуется микропленка, в которой частицы SARS-CoV-2 сохраняют свою жизнедеятельность. То, как быстро испарится образовавшаяся структура, зависит от материала поверхности. Например, для высыхания на меди ей потребуется около 16 часов, на нержавеющей стали – 24, а на широко используемом в быту и медицине полипропелене – 150 часов. Эти параметры могут оказаться несколько ниже, поскольку были получены в ходе лабораторных экспериментов.

При этом для ученых оказалось неожиданностью, что на испарение этой невидимой невооруженным глазом коронавирусной пленки требуются часы. Поскольку она обеспечивает вирусу среду, необходимую для выживания, то может быть опасной для человека.

Полученные данные, по словам ученых, свидетельствуют о том, что в целях профилактики COVID–19 необходимо обязательно проводить регулярную и тщательную обработку и очистку поверхностей.