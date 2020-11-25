Мнение: Сбор денег на Руксперт

25.11.2020, 11:36, Разное

Дорогие друзья! Нам снова нужна ваша помощь. Мы с вами открыли Руксперт в начале 2013, чтобы рассказывать правду о России, и чтобы бороться с опасными мифами о нашей стране. Результаты хорошие: так, если раньше листовки «Россия занимает последнее место в мире» вызывали стыд и грусть, то теперь их распространителей просто поднимают на смех.

Тем не менее до окончательной победы ещё очень далеко. Смердяковы стали умнее, мало кто говорит теперь прямо: «хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы». Современные Смердяковы ставят на аватарки что-нибудь патриотическое и начинают свои речи с рассказа о том, как у них болит душа за нашу великую страну.

Мы тоже не сидим на месте, мы работаем над контрпропагандой. Делаем статьи на проекте более нейтральными, чтобы убрать крен в ура-патриотизм, вычищаем непроверенные факты, собираем новую важную информацию о России.

Пожалуйста, поддержите нашу работу, перечислив нам деньги:

https://ruxpert.ru/Помощь_проекту

Мы тратим около 35 тысяч рублей в месяц, 400 тысяч рублей в год. Эти деньги идут на хостинг, зарплату администратора, аренду, бухгалтерское обслуживание, налоги и прочие текущие нужды. Последний раз мы собирали деньги летом прошлого года, и сейчас на наших счетах, к сожалению, уже пусто. Было бы здорово обновить сервер и поработать над движком Медиавики, чтобы увеличить скорость загрузки страниц, но пока что, к сожалению, денег на это у нас нет.

Вот неполный отчёт о нашей работе за последний год. Я не включил в список некоторые важные разделы, которые скоро будут готовы, и о которых я надеюсь вскоре рассказать отдельно.

1. Мы продолжаем пополнять статьи из знаменитой серии «Крупные российские проекты», в которой мы собрали главные стройки и технологические разработки России за всю её тысячелетнюю историю:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

Вот тут мы собрали самые свежие стройки:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся)

Самые большие проекты, ‎– крупнейшие из крупнейших для своего времени, ‎– гнездятся в отдельном списке:

https://ruxpert.ru/Российские_мегапроекты

2. Готова вдохновляющая статья о российских компаниях-чемпионах, которые играют ведущую роль не только в нашей, но и в мировой экономике:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

3. Напоминаю, что вы можете свободно добавить на Руксперт статью о своём собственном предприятии, компании или веб-проекте, при условии, что они работают в России. В отличие от Википедии, мы принимаем такие статьи почти без ограничений. Вот пара свежих примеров:

https://ruxpert.ru/СпецМеталлМастер

https://ruxpert.ru/Sponsr.ru

4. Мы делаем подборки позитивных новостей о развитии России за каждый месяц (открытие новых производств, принятие новых законов, спортивные победы, изобретения и так далее):

https://ruxpert.ru/Новости_развития_России

Вот итоговая подборка важнейших новостей за 2019 год и готовые дайджесты за 2020 год:

https://ruxpert.ru/2019_год

https://ruxpert.ru/Январь_2020_года

https://ruxpert.ru/Февраль_2020_года

https://ruxpert.ru/Март_2020_года

https://ruxpert.ru/Апрель_2020_года

https://ruxpert.ru/Апрель_2020_года

https://ruxpert.ru/Июнь_2020_года

https://ruxpert.ru/Июль_2020_года

https://ruxpert.ru/Август_2020_года

https://ruxpert.ru/Сентябрь_2020_года

https://ruxpert.ru/Октябрь_2020_года

5. Также мы отдельно освещаем важнейшие для страны события:

https://ruxpert.ru/Деятельность_правительства_России

https://ruxpert.ru/Конституционная_речь_Владимира_Путина

https://ruxpert.ru/Реформа_Конституции_России

https://ruxpert.ru/Хронология_реформы_Конституции_России

https://ruxpert.ru/Голосование_по_поправкам_в_Конституцию_России

6. В этом году резко увеличилась наша коллекция статистики о России. Мы делаем статьи по тем показателям, которые отражают проблемы и достижения нашей страны.

Материал мы перерабатываем в удобную и доступную форму, снабжая статьи графиками и всеми необходимыми ссылками на источники. Мы видим, что на наши статьи часто ссылаются в интернет-дискуссиях:

https://ruxpert.ru/Статистика:ВВП_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Бюджет_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Дотации_регионам_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Объём_Фонда_национального_благосостояния

https://ruxpert.ru/Статистика:Инвестиции_в_основной_капитал

https://ruxpert.ru/Статистика:Иностранные_инвестиции_в_Россию

https://ruxpert.ru/Статистика:История_курса_доллара_к_рублю

https://ruxpert.ru/Статистика:Жилой_фонд_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Строительство_жилья_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Преступность_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_грабежей_и_разбоев_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_убийств_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_изнасилований_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_преступлений_с_наркотиками_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Хулиганство_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Причинение_тяжких_телесных_повреждений_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Взяточничество_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_ДТП_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_заключенных_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Естественный_прирост_населения_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Смертность_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Младенческая_смертность_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Рождаемость_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Суммарный_коэффициент_рождаемости_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Миграционный_прирост_населения_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Миграция_на_постсоветском_пространстве

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_инвалидов_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Распределение_населения_России_по_возрастным_группам

https://ruxpert.ru/Статистика:Городское_и_сельское_население_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Группировка_сельских_поселений_по_численности_населения

https://ruxpert.ru/Статистика:Потери_гражданского_населения_в_ВОВ

https://ruxpert.ru/Статистика:Распределение_населения_России_по_доходам

https://ruxpert.ru/Минимальный_размер_оплаты_труда_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Коэффициент_Джини_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Уровень_бедности_в_России_по_оценке_Всемирного_Банка

https://ruxpert.ru/Статистика:Потребление_продуктов_питания_по_домохозяйствам_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_школ_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Финансирование_науки_в_России_из_средств_федерального_бюджета

7. Мы выпустили несколько новых статей с подборками песен, музыки и фильмов о России:

https://ruxpert.ru/Музыка_и_песни_об_Отечественной_войне_1812_года

https://ruxpert.ru/Музыка_и_песни_о_Сирийской_войне

https://ruxpert.ru/Музыка_и_песни_о_российской_гражданской_авиации

https://ruxpert.ru/Лучшие_фильмы_о_российской_истребительной_авиации

https://ruxpert.ru/Литвяк_(фильм)

8. Пополнили мы и нашу серию статей с обзором уникальной российской военной техники:

https://ruxpert.ru/Российская_бронетехника

https://ruxpert.ru/Российские_самолёты_и_вертолёты

9. Новые статьи о нашем человеческом капитале:

https://ruxpert.ru/Человеческий_капитал_в_России

https://ruxpert.ru/Список_стран_по_индексу_образования

10. Большая статья о красоте и богатстве русского языка:

https://ruxpert.ru/Русские_пословицы_и_поговорки

В завершение поста отвечу на популярные вопросы, которые мне каждый год задают во время сбора средств:

В.: Я хочу перевести вам деньги из-за рубежа, как это сделать?

О.: К сожалению, я так и не нашёл способа принять деньги из-за рубежа, не получив при этом статус иностранного агента.

«Руксперт» достаточно эффективен, чтобы у нас были враги: несколько раз в год на нас нападают организованные хакеры или вандалы. Было бы глупо давать нашим противникам в руки мощное оружие против нас.

В.: Как оформлен «Руксперт» юридически?

О.: Мы являемся некоммерческой организацией, АНО «Справочник Патриота». Если у вас юрлицо, вы можете перечислить нам деньги прямо на расчётный счёт. Реквизиты лежат здесь:

https://ruxpert.ru/Помощь_проекту

Если вам нужен счёт, напишите мне на [email protected], я пришлю счёт.

В.: Подаёте ли вы заявки на гранты?

О.: Уже нет. В последние годы я общался со многими государственными и частными структурами, которые теоретически могли поддержать наш проект. Даже в частных откровенных беседах все дружно соглашались, что проект хорош, однако поддерживать его по ряду причин не торопились. Если вы имели дело с грантами, вы понимаете проблему: деньги выдают по определённым бюрократическим правилам, а в этих правилах вики-формат не предусмотрен вовсе.

Как я писал в прошлом году, «Руксперт» — уникальный проект. Были бы мы чем-то понятным для чиновников, — сообществом волонтёров по очистке парков от мусора, например, — нам бы деньги выделили бы.

Вторая проблема в том, что гранты почти всегда дают на создание чего-то нового, а не на поддержку уже существующих проектов. На мой взгляд, такая практика глубоко порочна, однако это тема для отдельного разговора.

В.: Почему вы не публикуете подробного отчёта, куда конкретно потрачены деньги?

О.: Составление подобных отчётов — работа бухгалтера, которая стоит денег. Учитывая наши скромные бюджеты, полагаю, расходовать их на это было бы нецелесообразно. Кстати, это ещё одна причина, по которой мы не получаем гранты от государства: если грант будет меньше определённого размера, большую часть полученных денег придётся потратить на услуги юристов и бухгалтеров.

В.: У меня «Сбербанк.Онлайн», как сделать пожертвование?

О.: Нажмите кнопку «другие способы», потом «Оплатить»:

https://ruxpert.ru/Помощь_проекту

Там будут все возможные варианты оплаты, включая «Киви», «Вебмани», «Сбербанк.Онлайн» и «Тинькофф». Оплатить с «Яндекс.Денег» («Юмани») можно через привязанную к «Яндекс.Деньгам» карточку.