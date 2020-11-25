ФСБ обезглавила верхушку криминального мира Тюмени

25.11.2020, 11:20, Новости дня

В Тюмени сотрудники ФСБ и УМВД задержали четырех человек по подозрению в разбоях и вымогательстве, сообщили в региональном управлении МВД. Источники рассказали, что якобы речь идет о «смотрящем» за Тюменью Сергее Патрушеве и его ближайшем окружении.

Источники сообщили, что «поводом стали жалобы местных проституток на вымогательство денег за так называемую крышу, а после задержания подозреваемых «была обезглавлена верхушка криминального мира Тюмени», передает Ura.ru.

«Был задержан так называемый смотрящий за городом и его ближайшее окружение. Разработкой этой группой занималась тюменская региональная ФСБ, при поддержки УМВД», – добавили знакомые с ситуацией источники.

По официальной информации полиции, организованная группа занималась разбоями и вымогательствами. Ее лидером выступал 62-летний тюменец (предположительно – Патрушев). Вместе с ним задержаны еще три человека: 30-летний оренбуржец, 48-летний тюменец и 27-летний житель Ялуторовска.

«Установлено, что фигуранты требовали от граждан денежные средства за общее покровительство. Они могут быть причастны, как минимум, к четырем фактам преступной деятельности», – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Отмечается, что «при обысках в местах проживания и автомобилях подозреваемых нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи», также изъяли «большое количество патронов, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и более миллиона рублей».

При этом только трое фигурантов отправились под стражу, один – под домашний арест.

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