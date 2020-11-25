 

Заболевший коронавирусом владимирский губернатор выписан из частной клиники

25.11.2020, 11:20, Новости дня

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве и продолжит амбулаторное лечение во Владимире, сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.

«Губернатора выписали вчера из клиники, его больничный лист не закрыт, он продолжает лечение амбулаторно во Владимире», – сообщила она ТАСС, отметив, что губернатор планирует работать дистанционно.

Сипягин, заразившийся коронавирусом, сообщил 17 ноября, что из-за ухудшения самочувствия выбрал для лечения частную клинику в Москве, чтобы не занимать место в государственных больницах региона. Позже СМИ подсчитали, во сколько могло обойтись лечение губернатора в столичной частной клинике.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между лечением губернатора Владимирской области в частной клинике в Москве и ситуацией с коронавирусом в его регионе.



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