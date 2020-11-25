ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

25.11.2020, 11:20, Новости дня

Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга, причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 млн рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.

«Значение стоимости (цены) автомобиля, определенной по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется (ст. 362 НК РФ)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.