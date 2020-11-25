Мнение: О приближении банковского кризиса

25.11.2020, 10:52, Разное

По некоторым признакам, российские #банки, особенно – крупные и системообразующие уже попали или вот-вот попадут в «идеальный шторм». Против них невольно объединились и крупные частные вкладчики, и отечественные финансовые власти. Остаётся большим вопросом, сумеет ли главный регулятор вовремя помочь кредитным организациям дополнительными вливаниями ликвидности, или же банкирам придётся выкручиваться самостоятельно.

И это – лишний повод задуматься о надёжности сбережений.

Негативная тенденция на рынке частных вкладов сформировалась уже давно. Теперь негатив усилился. Под влиянием сокращающихся процентных ставок и предстоящего введения налогов на проценты по крупным вкладам «умные #деньги» потянулись прочь из банковской системы. По оценкам коллеги Егора Сусина из Газпромбанка, в октябре ликвидация рублёвых депозитов ускорилась … в кэш, недвижимость и на финансовый рынок.

Согласно его подсчётам, оперативные статистические данные указывают на рекордное сокращение рублёвых депозитов – примерно на 1.2 трлн руб. относительно октября прошлого года (~-6.7%). И это при том, что по депозитам за год было начислено порядка 1 трлн руб. процентов, т.е. если бы люди просто ни рубля не принесли на депозиты, те должны были вырасти на 1 трлн руб., а они упали на 1.2 трлн руб.

По оценке ЦБ, средства физлиц сократились на 111 млрд руб. (с учётом валютной переоценки). При этом, срочные депозиты в банках сократились на 2.1% за месяц или 469 млрд руб. С учётом переоценки валютных вкладов, чистое сокращение рублёвых депозитов могло составить около 350 млрд руб. за месяц. Из них 110 млрд руб. ушло на текущие счета, 156 млрд руб. – в ипотеку, 90-100 млрд руб. – в наличные, и остатки – на фондовый рынок.

Меж тем в декабре наступает срок погашения обязательство по операциям Казначейства с банками на сумму 2 трлн руб. Столько кредитные организации должны вернуть бюджету с депозитов и по операциям репо, согласно подсчётам «ВТБ Капитала». Это «временно свободные» остатки #бюджет­а, которые Минфин размещает в банковской системе под процент. На 23 ноября эта «рублёвая кубышка» правительства составляла 2,893 трлн руб., из которых 2,04 трлн руб размещены на срочных депозитах.

«Столь высокая сумма средств, которую банкам предстоит вернуть Казначейству, несет в себе значительный риск повышения ставок денежного рынка», а также угрожает спровоцировать «периодическое возникновение дефицитов рублевой ликвидности», – предупреждает «ВТБ Капитал». Технически, для его предотвращения ЦБ необходимо напечатать дополнительных рублей на триллион-два и закачать их в банковскую систему. Но захочет ли регулятор так поступить ввиду увеличившихся инфляционных рисков – вопрос спорный.

Разумеется, «#кризис ликвидности» не означает полного краха российской банковской системы. Но нервотрёпка может быть, особенно если ЦБ облажается.

А вы доверяете свои деньги российским банкам?