 

В Башкирии машина упала в реку и пробила лед: трое погибших

25.11.2020, 10:50, Разное

Легковой автомобиль слетел с моста и упал в реку Ик в Башкирии. Приток Камы уже покрылся льдом, поэтому машина получила серьезный удар и начала тонуть.

В отечественной легковушке находились четверо человек: трое мужчин 1978, 1997 и 1995 годов рождения и женщина 1986 года рождения. Выжил лишь самый молодой из них, при этом госпитализация ему не потребовалась. В настоящее время он проходит лечение на дому, сообщает телеканал “360”.



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