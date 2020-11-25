 

Барнаульских школьников кормили просроченной едой из грязной посуды

25.11.2020, 10:50, Разное

Прокуратура Алтайского края сообщила об обнаружении вопиющих нарушение в организации питания учащихся некоторых школ едой. Детям подавали просроченную еду в грязной посуде.

В ходе проверки выяснилось, что в школьных столовых не было оборудования для мытья посуды и специальных шкафов для ее дезинфекции. Кроме того, на продуктах не был указан срок годности. Некоторые работники не имели в медицинских книжках записей о необходимых обследованиях. В результате директорам школ и директору компании, занимавшейся организацией питания детей, были вынесены представлении. В отношении санитарного врача фирмы было заведено административное дело, сообщает телеканал “360”.



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