 

Врач оценил эффективность американской схемы лечения COVID-19

25.11.2020, 10:48, Разное

Система лечения COVID-19, принятая в США, во многом отличается от российской. Врач Ярослав Ашихмин пояснил об эффективности американских медиков в борьбе с коронавирусом.
Вот уже год во всем мире не стихает пандемия COVID-19, охватившая всю планету. В разных странах принимается множество мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, однако не всегда эти меры оказываются в достаточной степени действенными. Схемы лечения при этом в разных странах отличаются, как отметил советник гендиректора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

В Соединенных Штатах, как отмечает медик, не существует вообще никаких нормативов при легком течении заболевания. В таких случаях больным даже не приписывают прием каких-либо спецпрепаратов или хотя бы антибиотиков. Единственное, на что могут рассчитывать среднестатистические американцы при выявлении у них коронавируса, протекающего в легкой форме без осложнений, это лекарства от кашля. Нередко больные получают жаропонижающие препараты или леденцы от кашля. Стоит отметить, что такая методика соблюдается только при отсутствии одышки и температуре, не превышающей показатель 38,5 градусов. В случае бессимптомного заболевания лечение отсутствует вовсе.

Стоит отметить и огромное количество заболевших в США, и высокую смертность среди них. При этом, напоминает доктор Ашихман, несмотря на обилие рекламы якобы помогающих при COVID-19 препаратов, таких лекарств в настоящее время не существует. Всевозможные БАДы, антивовирусные средства и иммуномодуляторы, как пишет «Ньюинформ», не имеет смысла принимать слишком усердно, так как они не помогут преодолеть коронавирус.



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