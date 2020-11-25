 

Ольга Жарикова из «Дома-2» впервые стала мамой: «Наша маленькая лялечка»

25.11.2020, 10:48, Разное

Ольга Жарикова поделилась с поклонниками радостным известием, продемонстрировав фото «маленькой лялечки». Экс-участница «Дома-2» впервые в жизни стала мамой.
Ольга Жарикова, как и многие деятели шоу-бизнеса, является активным пользователем всевозможных соцсетей. В них она делится с поклонниками событиями из своей творческой и личной жизни. В этот раз селебрити обрадовала подписчиков своего профиля в Instagram по-настоящему выдающимся событием, 24 ноября Жарикова родила первенца.

Вес девочки, как пояснила счастливая мама, 2630 грамм, при этом рост малышки составляет 48 сантиметров. На фото, которое Ольга Жарикова опубликовала в аккаунте, она не показала маленькую дочку, ограничившись только сообщением о ее параметрах. Бывшая участница «Дома-2» называет кроху «маленькой лялечкой», ребенок родился после ухода Соловьевой (Жариковой) из реалити. В рамках проекта она пыталась сойтись с Александром Гобозовым, но из-за разногласий и характера избранника отношения не сложились. Девушка ушла из программы и вышла замуж, результатом новой любви и стала новорожденная дочка.

Фолловеры звезды поздравили ее с радостным событием, одной из первых теплые слова молодой маме оставила ее коллега по «Дому-2» Ирина Пингвинова. К слову, она также вскоре впервые станет мамой, как пишет издание «Телепрограмма», малыш должен родиться буквально на днях.



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