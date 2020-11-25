 

Названа дата спуска на воду ледостойкой платформы «Северный полюс»

25.11.2020, 10:26, Новости дня

Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» спустят на воду на Адмиралтейских верфях 18 декабря, информирует пресс-служба предприятия.

«АО «Адмиралтейские верфи» готовит к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Торжественная церемония запланирована на 18 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В задачи судна будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Планируется, что ледостойкая платформа «Северный полюс» возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Как отмечается в сообщении, ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.

Платформа «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тыс. тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека.

Напомним, 19 апреля 2018 года компания «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903 для исследования Арктики.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / К издателю «Комсомольской правды» в Белоруссии пришли с проверкой

13.09 / Петиция на сайте Рады о создании следственной комиссии по вагнеровцам набрала 25 тыс. голосов за шесть дней

02.10 / ДНК-экспертизу погибшим в крушении самолета в Чугуеве фактически завершили – вице-премьер Уруский

15.10 / МИД России заявил о выходе из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

19.11 / Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

07.10 / Песков назвал поводом для обеспокоенности сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

06.09 / На Японию обрушился тайфун “Хайшен”

26.09 / Нардепы от фракции “Слуга народа” предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке

17.10 / В Минске задержали корреспондента РИА «Новости»

28.09 / Прощание с первым главой Киевской госадминистрации Салием пройдет 30 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска