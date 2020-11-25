Названа дата спуска на воду ледостойкой платформы «Северный полюс»

25.11.2020, 10:26, Новости дня

Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» спустят на воду на Адмиралтейских верфях 18 декабря, информирует пресс-служба предприятия.

«АО «Адмиралтейские верфи» готовит к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Торжественная церемония запланирована на 18 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В задачи судна будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Планируется, что ледостойкая платформа «Северный полюс» возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Как отмечается в сообщении, ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.

Платформа «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тыс. тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека.

Напомним, 19 апреля 2018 года компания «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903 для исследования Арктики.