 

Илья Авербух о романе с Лизой Арзамасовой: “У нас очень нежные отношения”

25.11.2020, 10:02, Разное

В начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе продюсера собственных ледовых шоу, хореографа в фигурном катании и бывшего фигуриста 46-летнего Ильи Авербуха и звезды сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральной актрисы и попечителя фонда “Старость в радость” – 25-летней Лизы Арзамасовой. Сейчас Авербух говорит о своих отношениях редко, но открыто – например, в недавнем интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff.

Лиза Арзамасова и Илья АвербухКакое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение,- признался спортсмен, отметив, что Лизе удалось наладить прекрасные отношения с его сыном Мартином и даже мотивировать его выйти на лед:

Бережно так она его сподвигла выйти на лед, а дальше он уже сам проявил инициативу.

Лиза Арзамасова и Илья АвербухНапомним, что впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Отношения с Ильей – первые, которые актриса подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин. 



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