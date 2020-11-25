 

ФСБ предотвратила теракты ИГ в столичном регионе

25.11.2020, 9:56, Разное

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) предотвратили в столичном регионе теракты, которые намеревалась организовать ячейка террористической организации “Исламское государство” (запрещена в России). Одного из боевиков удалось задержать.

Террорист, являющийся гражданином одной из стран Центральной Азии, был пойман во Владимирской области. О местонахождении других членов ячейки не сообщается. Оперативники обнаружили в местах базирования боевиков самодельные взрывные устройства, сообщает “Москва 24”.



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