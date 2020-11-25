Врач-диетолог рассказала, как правильно и безопасно употреблять цитрусов

25.11.2020, 9:54, Разное

Цитрусы, особенно популярные у россиян осенью и зимой, не только приносят пользу, но и могут навредить при несоблюдении ряда правил. Врач-диетолог рассказала, как следует употреблять эти фрукты правильно и безопасно для здоровья.

С приходом холодов многие стараются употреблять больше цитрусов, богатых витаминам C, повышающим иммунитет. Однако медики не устают напоминать, что слишком большое количество лимонов, лаймов, свити и их сородичей может нанести организму существенный вред. То же касается и определенных категорий граждан, которым по состоянию здоровья цитрусы попросту противопоказаны или их употребление должно быть ограничено. Также следует учитывать так называемый обратный «вредный» эффект от главного элемента всех цитрусовых, витамина C.

Диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова, член канадской ассоциации диетологов, рассказала, как включать в рацион цитрусы правильно. Всевозможные мандарины и апельсины очень полезны в осенне-зимний сезон, поскольку насыщают организм всеми необходимыми ему веществами. Цитрусы укрепляют и поддерживают функциональность всех органов и систем, улучшая функциональность иммунной системы. При этом норма на взрослого человека в приеме витамина C не должна превышать 90 миллиграммов.

Такое количество содержится в одном апельсине, потому его вполне достаточно для того, чтобы обезопасить себя от различных недомоганий. При этом слишком большое количество аскорбиновой кислоты превращает ее из полезного антиоксиданта в окислитель организма. Это стоит учитывать при планировании меню. Что касается цитрусовых соков, то их лучше пить утром, восполняя этим дефицит электролитов и влаги. При этом сок лучше разбавить водой, что, во-первых, сократит его калорийность, во-вторых, как сообщают «Народные новости России», понизит риск аллергии при регулярном употреблении.